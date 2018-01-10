Гол плюс пас новичка "Шахтера" Александра Матерухина позволили солигорским хоккеистам одержать очередную победу в Экстралиге

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результативная игра нападающего Александра Матерухина позволила хоккеистам "Шахтера" одержать выездную победу над жлобинским "Металлургом" со счетом 3:2 в очередном туре экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

При счете 1:1 во втором периоде один из лучших форвардов минского "Динамо" прошлого сезона принял участие в голевой комбинации горняков при розыгрыше большинства. В середине третьего периода Александр Матерухин с передачи Давида Ружички забросил третью шайбу "Шахтера". Форварды минского "Динамо" Александр Матерухин и Александр Кулаков, как сообщалось, расстались с клубом из КХЛ и присоединились к лидеру чемпионата Беларуси в экстралиге.

"Прибытие столь именитых нападающих - усиление для любой команды. Матерухин уже в первом матче забросил и отдал голевую передачу. Это о многом говорит", - отметил после игры главный тренер горняков Владимир Цыплаков.

Все ближе к лидерам чемпионата "Юности" и "Шахтеру" становится "Гомель". Подопечные Олега Хмыля в гостях были сильнее "Динамо-Молодечно" - 2:0. Авторами голов стали Эдийс Брахманис и Евгений Соломонов.

Турнирное положение в подгруппе "А": 1. "Юность-Минск" - 74 (30), 2. "Шахтер" - 68 (28). 3. "Гомель" - 63 (29). 4. "Неман" - 63 (28). 5. "Металлург-Жлобин" - 39 (30). 6. "Динамо-Молодечно" - 37 (28).

В подгруппе "Б" продолжает побеждать "Брест", хоккеисты которого были сильнее соперников из ХК "Могилев" - 5:1, "Лида" на своей площадке уступила "Витебску" - 0:2.

Турнирное положение в подгруппе "Б": 1. "Лида" - 40 (28). 2."Беларусь U-20" - 38 (25). 3. "Химик" - 33 (29). 4. "Могилев" - 21 (30). 5. "Брест" - 19 (30). 6. "Витебск" - 18 (28).

Следующий тур в экстралиге состоится 11 января.

По итогам второй стадии чемпионата шесть команд подгруппы "А" и две лучшие команды из подгруппы "Б" сыграют в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею.-0-