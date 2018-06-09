"Голден Стэйт" с сухим счетом выиграл финальную серию у "Кливленда" и защитил титул чемпиона НБА

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Голден Стэйт Уорриорз" защитили титул чемпионов НБА, обыграв в гостях в четвертом матче финальной серии "Кливленд" со счетом 108:85, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трипл-дабл в прошедшей встрече на счету лидера победителей Кевина Дюранта - 20 очков, 12 подборов и 10 передач. Нападающий "Кливленда" Леброн Джеймс отметился 23 очками.

Финальная серия НБА в 2018 году получилась скоротечной. "Голден Стэйт" одержал победы во всех четырех матчах. Наиболее полезным игроком плей-офф (MVP) стал нападающий Кевин Дюрант.

Для команды из Окленда это третий чемпионский титул за последние четыре сезона. Начиная с 2015 года "Голден Стэйт" и "Кливленд" неизменно играют в финале НБА. Баскетболистам "Кавальерс" удалось выиграть у соперников лишь в 2016 году.-0-