Голевой дубль Ромелу Лукаку помог футболистам Бельгии разгромить Коста-Рику перед стартом ЧМ-2018

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники футбольного чемпионата мира проводят последние контрольные поединки перед стартом на главном форуме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная Бельгии, которую многие специалисты считают одним из "теневых" фаворитов предстоящего мирового первенства, разгромила в Брюсселе команду Коста-Рики со счетом 4:1. Гости открыли счет в середине первого тайма после удара Брайана Руиса, но еще до перерыва Дрис Мертенс и Ромелу Лукаку вывели бельгийцев вперед. Во второй половине встречи хозяева продолжали доминировать, и сначала Лукаку оформил голевой дубль, затем Миши Бачуайи поставил последнюю точку в этой игре.
В австрийском Гредиге футболисты Сенегала переиграли соперников из Республики Корея 2:0, забив оба мяча во втором тайме.
Сегодня в Варшаве сборная Польши сыграет с литовцами, а в австрийском Инсбруке команда Японии проведет спарринг с парагвайцами.
Планетарный футбольный форум стартует в России 14 июня, в матче открытия на московском стадионе "Лужники" россияне встретятся с командой Саудовской Аравии. Там же 15 июля состоится и финальный поединок ЧМ-2018.-0-
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