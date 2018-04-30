Голевой хет-трик Месси помог "Барселоне" выиграть чемпионат Испании в 25-й раз в истории

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голевой хет-трик Лионеля Месси помог "Барселоне" обыграть "Депортиво" со счетом 4:2 и выиграть чемпионат Испании в 25-й раз в истории клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе каталонцев голевой хет-трик оформил Лионель Месси, еще один точный удар на счету Филиппе Коутиньо.

В активе "Барселоны" стало 86 очков в турнирной таблице. Лидер опережает занимающий второе место "Атлетико" на 11 баллов. Футболисты из Мадрида, которым осталось провести три матча в чемпионате, уже не смогут догнать соперников.

"Барселона" в 25-й раз выиграла чемпионат Испании, больше побед только у мадридского "Реала", футболисты королевского клуба 33 раза завоевывали почетный трофей.-0-