Голевой хет-трик Месси помог "Барселоне" выиграть чемпионат Испании в 25-й раз в истории

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голевой хет-трик Лионеля Месси помог "Барселоне" обыграть "Депортиво" со счетом 4:2 и выиграть чемпионат Испании в 25-й раз в истории клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В составе каталонцев голевой хет-трик оформил Лионель Месси, еще один точный удар на счету Филиппе Коутиньо.
В активе "Барселоны" стало 86 очков в турнирной таблице. Лидер опережает занимающий второе место "Атлетико" на 11 баллов. Футболисты из Мадрида, которым осталось провести три матча в чемпионате, уже не смогут догнать соперников.
"Барселона" в 25-й раз выиграла чемпионат Испании, больше побед только у мадридского "Реала", футболисты королевского клуба 33 раза завоевывали почетный трофей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4258 BYN
|2.4 BYN
|2.45 BYN
|USD
|2 BYN
|1.98 BYN
|2.04 BYN
|RUB
|3.2212 BYN
|3.15 BYN
|3.25 BYN