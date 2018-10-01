Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий приглашен в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификации к ЧЕ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий приглашен в молодежную сборную Беларуси (U-21) на заключительные матчи квалификации к чемпионату Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер команды Людас Румбутис пригласил 23 игрока, в том числе и голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого. Молодежной сборной предстоит сыграть два заключительных матча в отборочном цикле чемпионата Европы-2019. 11 октября белорусские футболисты встретятся с Чехией в Борисове на стадионе "Городской" (19.00), а 15 октября сборная Беларуси проведет выездной матч квалификации против Греции. Игра состоится стадионе "Перистери" в Афинах и начнется в 19.30.

Подопечные Людаса Румбутиса утратили шансы на выход в решающую стадию турнира, с 11 очками занимая четвертое место в группе.-0-