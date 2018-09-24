Голкипер БГК имени Мешкова Иван Пешич признан лучшим стражем ворот во 2-м туре ЛЧ

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хорватский голкипер Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Иван Пешич признан лучшим стражем ворот во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Кроме того, его эффектный сейв в победном матче брестчан с действующим победителем ЛЧ французским "Монпелье" занял второе место по версии ehftv.com., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во многом благодаря великолепной игре Ивана Пешича брестские гандболисты сумели победить на своей арене грозный "Монпелье" (26:23) и вместе с македонским "Вардаром" возглавили турнирную таблицу группы А.

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали вторую победу на старте Лиги чемпионов На площадке брестского спорткомплекса "Виктория" хозяева доминировали на протяжении всей игры с действующим победителем самого престижного гандбольного турнира.

Во втором туре македонская дружина разгромила на своей площадке в Скопье шведский "Кристианстад" со счетом 33:25. Польский "Виве" в Кельце был сильнее немецкого клуба "Райн-Левен" - 35:32, а испанская "Барселона" переиграла у себя дома венгерский "Веспрем" - 31:28. Послу двух туров БГК и "Вардар" имеют по четыре очка из четырех возможных, на два балла меньше у представителей Испании, Польши, Венгрии и Германии, команды из Швеции и Франции очков пока не набрали. В третьем туре чемпионы Беларуси 26 сентября сыграют в Мангейме с гандболистами "Райн-Левена".

В группе В украинский "Мотор" из Запорожья, в котором выступают белорусы Борис Пуховский, Максим Бабичев и Алексей Шинкель, на старте потерпел два поражения - дома от французского ПСЖ (29:35) и в гостях от норвежского "Скьерна" (33:37). Лидируют здесь ПСЖ, "Скьерн" и венгерский "Пик" из Сегеда, в активе которых по четыре очка.

По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по шесть команд из каждой группы.-0-