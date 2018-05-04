4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский голкипер Юнас Энрот продолжит выступать в ХК "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе минской команды.
Новое соглашение рассчитано на один год. По мнению экспертов, сохранение в основном составе Энрота - это одно из главных достижений клуба в ходе трансферной кампании.
По статистике шведский голкипер, который перешел в стан "зубров" перед началом прошлого сезона, стал лучшим вратарем минчан за 10 лет участия в КХЛ. В 52 матчах Энрот имеет 92,3% отраженных бросков, 2,06 коэффициент надежности.-0-
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