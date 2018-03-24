Голкипер "Кливленда" Иван Кульбаков присоединится к сборной Беларуси по хоккею для подготовки к ЧМ

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер "Кливленда" белорус Иван Кульбаков присоединится к сборной Беларуси по хоккею для подготовки к чемпионату мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Клуб вратаря, выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), несмотря на продолжающий сезон, решил отпустить игрока в расположение национальной команды.
Подопечные Дэйва Льюиса уже начали готовиться к мировому форуму в спорткомплексе "Минск-Арены".
В апреле команду ждут матчи Европейского хоккейного вызова. 5-6 апреля белорусские хоккеисты на выезде сыграют с Финляндией, 13-14 апреля - с Швейцарией, 20 апреля - с Данией, а 27 апреля в Жлобине Беларусь примет сборную Норвегии.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге. Сборная Беларуси сыграет в группе А в Копенгагене и первый матч проведет с командой Швеции 4 мая. На следующий день команда под руководством Дэйва Льюиса встретится с Францией, 7 мая - с Россией, 9 мая белорусам будут противостоять хоккеисты Швейцарии, 11 мая - Чехии, 12 мая - Австрии. Завершится предварительный этап поединком со Словакией 15 мая.
В группе В выступят сборные Канады, Германии, США, Финляндии, Норвегии, Латвии, Республики Корея и Дании.-0-
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