Голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот помог хоккеистам Швеции победить норвежцев на ОИ

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Норвегии на групповом этапе Олимпиады в Пхенчане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шведы забросили по две шайбы в первом и последнем периодах и уверенно победили с сухим счетом 4:0. Ворота сборной Швеции защищал голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот. Ранее в группе С финские хоккеисты переиграли команду Германии - 5:2.

Хоккеисты Финляндии победили Германию на старте олимпийского турнира в группе С В квартете С хоккеисты Финляндии уверенно переиграли соперников из Германии - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). Позже здесь сыграют сборные Швеции и Норвегии.

Сегодня пройдут еще два поединка в предварительной группе А: Канада - Швейцария, Чехия - Республика Корея.

В группе В накануне были зафиксированы две сенсации - словака обыграли россиян - 3:2, а словенцы в овертайме с таким же счетом одолели американцев.-0-