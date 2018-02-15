Голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот помог хоккеистам Швеции победить норвежцев на ОИ

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Норвегии на групповом этапе Олимпиады в Пхенчане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Шведы забросили по две шайбы в первом и последнем периодах и уверенно победили с сухим счетом 4:0. Ворота сборной Швеции защищал голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот. Ранее в группе С финские хоккеисты переиграли команду Германии - 5:2.
Сегодня пройдут еще два поединка в предварительной группе А: Канада - Швейцария, Чехия - Республика Корея.
В группе В накануне были зафиксированы две сенсации - словака обыграли россиян - 3:2, а словенцы в овертайме с таким же счетом одолели американцев.-0-
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