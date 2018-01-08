Голкипер Сергей Веремко перешел из БАТЭ в футбольный клуб "Минск"

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский голкипер Сергей Веремко перешел из борисовского БАТЭ в футбольный клуб "Минск", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Веремко является воспитанник СДЮШОР "Минск", но профессиональную карьеру начал в 2000 году в структуре минского "Динамо". Затем он провел несколько сезонов в харьковском "Арсенале", а в 2006-м вернулся в Беларусь и выступал за гродненский "Неман". В 2008 году голкипер перешел в БАТЭ, после чего провел сезон в "Севастополе", с 2011 по 2015 год играл в российском чемпионате за самарские "Крыльях Советов" и "Уфу". В 2016-м Сергей вернулся в БАТЭ, в составе которого в общей сложности стал пятикратным чемпионом Беларуси, дважды выигрывал Суперкубок и один раз Кубок страны. В 2007, 2009 и 2010 годах признавался лучшим вратарем чемпионата Беларуси.

В прошлом сезоне Сергей Веремко оказался в центре громкого скандала, из-за которого БАТЭ мог остаться без золотых медалей. В игре со своим нынешним клубом Веремко грубо атаковал арбитра, за что был дисквалифицирован и оштрафован. Впоследствии выяснилось, что штраф он оплатил не вовремя, в результате с БАТЭ было снято 3 очка в победном поединке со "Слуцком" (6:0), в котором Веремко был запасным. Однако затем апелляционный комитет ассоциации "Белорусская федерация футбола" отменил это решение - и футболисты БАТЭ в 14-й раз стали чемпионами страны.

В следующем сезоне главным тренером "Минска" будет Александр Лухвич, который сменил на этом посту Георгия Кондратьева. Бывший наставник минчан возглавил клуб первой лиги национального первенства бобруйскую "Белшину".

Еще один известный белорусский специалист Владимир Журавель сегодня официально возглавил карагандинский "Шахтер", который в прошлом чемпионате Казахстана занял 7-е место. В минувшем году брестское "Динамо" под руководством Владимира Журавля стало обладателем Кубка Беларуси и финишировало на 4-й позиции в национальном чемпионате.-0-