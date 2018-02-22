Голландка Сюзанна Шультинг завоевала олимпийское золото на дистанции 1000 м в шорт-треке

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Победой представительницы Нидерландов Сюзанны Шультинг завершились олимпийские соревнования в шорт-треке у женщин на дистанции 1000 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Победное время голландки - 1 мин. 29,778 сек.

Фото Синьхуа - БЕЛТА

Фото Синьхуа - БЕЛТА

Фото Синьхуа - БЕЛТА

Серебро завоевала канадка Ким Бутен (1 мин. 29,956 сек.), бронзу - итальянка Арианна Фонтана (1 мин. 30,656 сек.).

Фото Getty Images

В программе сегодняшнего дня в шорт-треке также розыгрыш олимпийский наград в мужской эстафете на 5000 м.-0-