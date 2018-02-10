Голландские и норвежские спортсмены завоевали по 4 медали на старте зимней Олимпиады в Пхенчхане

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены сборных Нидерландов и Норвегии завоевали по 4 награды на старте XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В активе голландской команды одно золото, два серебра и одна бронза. У норвежцев три серебра и одна бронза. Два золота у сборной Германии. Кроме этих команд медалями обзавелись спортсмены России, Республики Корея, Швеции, Чехии и Финляндии.

Лучший результат из белорусов сегодня у трехкратной олимпийской чемпионки Сочи-2014 Дарьи Домрачевой, которая заняла 9-е место в спринтерской гонке биатлонисток.

Итоги дня:

Биатлон. Женщины. Спринт

1. Лаура Дальмайер (Германия),

2. Марте Олсбю (Норвегия),

3. Вероника Виткова (Чехия).

Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон

1. Шарлотта Калла (Швеция),

2. Марит Бьорген (Норвегия),

3. Криста Пярмякоски (Финляндия).

Шорт-трек. Мужчины. 1500 м

1. Лим Хе Джун (Республика Корея),

2. Шинки Кнегт (Нидерланды),

3. Семен Елистратов (Россия).

Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

1. Карлейн Ахтеректе (Нидерланды),

2. Ирен Вюст (Нидерланды),

3. Антойнетте де Йонг (Нидерланды).

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины

1. Андреас Веллингер (Германия),

2. Йоханн Андре Ферфанг (Норвегия),

3. Роберт Юханссон (Норвегия).-0-