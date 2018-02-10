Голландские и норвежские спортсмены завоевали по 4 медали на старте зимней Олимпиады в Пхенчхане

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены сборных Нидерландов и Норвегии завоевали по 4 награды на старте XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В активе голландской команды одно золото, два серебра и одна бронза. У норвежцев три серебра и одна бронза. Два золота у сборной Германии. Кроме этих команд медалями обзавелись спортсмены России, Республики Корея, Швеции, Чехии и Финляндии.
Лучший результат из белорусов сегодня у трехкратной олимпийской чемпионки Сочи-2014 Дарьи Домрачевой, которая заняла 9-е место в спринтерской гонке биатлонисток.
Итоги дня:
Биатлон. Женщины. Спринт
1. Лаура Дальмайер (Германия),
2. Марте Олсбю (Норвегия),
3. Вероника Виткова (Чехия).
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон
1. Шарлотта Калла (Швеция),
2. Марит Бьорген (Норвегия),
3. Криста Пярмякоски (Финляндия).
Шорт-трек. Мужчины. 1500 м
1. Лим Хе Джун (Республика Корея),
2. Шинки Кнегт (Нидерланды),
3. Семен Елистратов (Россия).
Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
1. Карлейн Ахтеректе (Нидерланды),
2. Ирен Вюст (Нидерланды),
3. Антойнетте де Йонг (Нидерланды).
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины
1. Андреас Веллингер (Германия),
2. Йоханн Андре Ферфанг (Норвегия),
3. Роберт Юханссон (Норвегия).-0-
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