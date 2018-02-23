23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Голландский конькобежец Кьелд Нейс стал двукратным олимпийским чемпионом Пхенчхана, передает корреспондент БЕЛТА.

После победы на дистанции 1500 м Кьелд Нейс лучше всех пробежал дистанцию 1000 м, показав результат 1 мин. 07,95 сек.

Серебряную медаль завоевал норвежец Хавард Лоренцен (+0,04 сек.), бронзовым призером стал спортсмен из Республики Корея Тхе Юн Ким (+0,27 сек.).

Дебютант Олимпийских игр 20-летний белорусский конькобежец Игнат Головатюк с результатом 1 мин. 10,141 сек. занял 28-е место среди 36 участников соревнований.

Последние комплекты олимпийских медалей мастера конькобежного спорта разыграют в субботу, 24 февраля. В женском масс-старте выступят две представительницы Беларуси - Марина Зуева и Татьяна Михайлова, у мужчин в этой дисциплине на ледовую дорожку выйдет Виталий Михайлов.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.