23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Голландский конькобежец Кьелд Нейс стал двукратным олимпийским чемпионом Пхенчхана, передает корреспондент БЕЛТА.
После победы на дистанции 1500 м Кьелд Нейс лучше всех пробежал дистанцию 1000 м, показав результат 1 мин. 07,95 сек.
Серебряную медаль завоевал норвежец Хавард Лоренцен (+0,04 сек.), бронзовым призером стал спортсмен из Республики Корея Тхе Юн Ким (+0,27 сек.).
Дебютант Олимпийских игр 20-летний белорусский конькобежец Игнат Головатюк с результатом 1 мин. 10,141 сек. занял 28-е место среди 36 участников соревнований.
Последние комплекты олимпийских медалей мастера конькобежного спорта разыграют в субботу, 24 февраля. В женском масс-старте выступят две представительницы Беларуси - Марина Зуева и Татьяна Михайлова, у мужчин в этой дисциплине на ледовую дорожку выйдет Виталий Михайлов.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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