Голы Овечкина и Кузнецова позволили "Вашингтону" выйти вперед в финальной серии Кубка Стэнли

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голы российских нападающих Александра Овечкина и Евгения Кузнецова позволили "Вашингтону" обыграть "Лас-Вегас Найтс" со счетом 3:1 в третьей игре на своей площадке финала Кубка Стэнли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Капитан "столичных" забросил шайбу в начале второго периода, а на 33-й минуте после стремительной атаки хозяев площадки отличился голом и Евгений Кузнецов. Гости из Лас-Вегаса смогли отыграться после отдыха на старте третье периода после ошибки вратаря "Вашингтона" Брэйдена Холтби, но развить свой успех "рыцарям" не удалось. Окончательный счет во встрече установил Деванте Смит-Пелли - 3:1.

Нападающий Александр Овечкин отличился голом в 14-й раз в 22 матчах текущего плей-офф. Больше среди россиян в решающей стадии в борьбе за Кубок Стэнли отличался заброшенными шайбами лишь Павел Буре, в активе которого в плей-офф 1994 года 16 шайб.

Хоккеисты "Вашингтона" повели в серии до четырех побед - 2:1. В первой игре в Лас-Вегасе победу одержали "Найтс" (6:4), а в повторной команда Александра Овечкина взяла реванш (3:2). Четвертый матч финала Кубка Стэнли пройдет 5 июня на площадке "столичных".-0-