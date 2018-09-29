Гомель примет финал Кубка северо-восточной Европы по парапланерному спорту

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования Кубка северо-восточной Европы Brilliantfoot по парапланерному спорту пройдут 5-7 октября на аэродроме Зябровка под Гомелем, сообщили БЕЛТА в Гомельском райисполкоме.

В этом году проводится 4 этапа соревнований Кубка в Литве, Латвии, России и Беларуси. Право на проведение финального этапа получила наша страна. Тренировочные полеты состоятся уже 5 октября, а непосредственно соревнования пилотов начнутся в субботу и воскресенье. Зрители смогут не только наблюдать за полетами сильнейших спортсменов-парапланеристов из Литвы, Латвии, Эстонии, России и Беларуси, но и сами испытать чувство полета, поднявшись в небо с опытным инструктором.

Кубок Brilliantfoot учрежден в 2017 году национальными федерациями Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси и России, чтобы определять сильнейших пилотов по парапланерному спорту в дисциплине "полет на точность". Более 80 спортсменов участвовали в этапах соревнований в прошлом году.-0-