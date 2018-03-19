Гомельский ВРЗ возглавил таблицу чемпионата Беларуси по мини-футболу

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ вышел в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу после матчей 24-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке очередного игрового дня гомельчане принимали на своей площадке одного из главных конкурентов "Лидсельмаш" и одержали волевую викторию со счетом 2:1. Теперь ВРЗ опережает лидчан на 3 очка.

Все остальные матчи 24-го тура завершились победами приезжих команд. Действующие чемпионы страны спортсмены минской "Столицы" без особых проблем переиграли в Бресте местный клуб "Аматар" - 6:2. Крупной победы добился и оршанский "Витэн", разгромивший в Минске "Динамо-БНТУ" с "сухим" счетом 5:0. Также без проблем могилевский "Форте" переиграл на выезде "Щучин" - 7:3. В столичном дерби самый титулованный белорусский клуб "Дорожник" взял верх над "Охраной-Динамо" с результатом 3:1. Гродненское "УВД-Динамо" выиграло на выезде у "Светлогорска" - 5:1, а "Борисов-900" в Микашевичах победил местный "Гранит" - 8:5.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: ВРЗ - 59 очков, "Лидсельмаш" - 56, "Столица" - 55, "Витэн" - 51, "Форте" - 47.

Бомбардирскую гонку возглавляет Андрей Скварчевский ("Дорожник"), забивший 28 мячей.-0-