9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский входит в тройку лидеров общего зачета на "Дакаре-2018", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На одном из самых сложных отрезков ралли-рейда в 296 км между городами Писко и Сан Хуан Де Маркона белорус финишировал пятым, отстав всего на 25 мин. от победителя аргентинца Федерико Виллагры на Iveco - 3 ч. 56 мин. 37 сек. В общем зачете "Дакара-2018" лидирует экипаж россиянина Эдуарда Николаева на КамАЗе, второе место у Федерико Виллагры, а на третью позицию благодаря стабильному выступлению на трех этапах поднялся Алексей Вишневский на МАЗе, который всего на 52 мин. 34 сек. отстает от лидера, что по меркам ралли-рейда совсем немного.

В десятке сильнейших по итогам третьего этапа еще два мазовских экипажа. Маршрут гонки в 2018 году уже признан одним из самых сложных. После двух этапов на старт третьего в зачете грузовиков вышли только 30 экипажей из 42 стартовавших в столице Перу Лиме. На завершившемся спецучастке руководитель мазовской команды Сергей Вязович застрял в дюнах, опрокинув автомобиль, но вовремя сумел исправить ситуацию и финишировать шестым. Авария произошла недалеко от финиша, МАЗ подскочил на одной из пригорков и завалился на бок. Благо, к партнеру по команде вовремя подоспел Александр Василевский и помог вернуть грузовик в гонку. Самый опытный белорусский гонщик финишировал десятым.

Четвертый этап "Дакара" пройдет в окрестностях города Сан Хуан де Маркона.

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Основная цель - войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.-0-