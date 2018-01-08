8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский завершил выступление шестым на втором этапе "Дакара-2018", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участок в 267 км на кольцевом этапе в Писко молодой белорусский автопилот преодолел, отстав на 26 минут от победителя россиянина Эдуарда Николаева на КАМАЗе, время которого 3 часа 24 минуты 23 секунды. Трасса уже со старта оказалась довольно сложной для грузовиков, стартовавших после остальной авто- и мототехники. Песчаные дюны требовали на маршруте предельной концентрации и внимания. Однако это не помешало и второму мазовскому экипажу Сергея Вязовича финишировать седьмым, всего на полторы минуты отстав от Алексея Вишневского.

Технические трудности возникли и у экипажа под управлением Александра Василевского. На трассе вышла из строя одна из турбин мотора Тутаевского завода. Поскольку в V-образном двигателе их две, то гонщики приняли решение ехать на одной. В других белорусских грузовиках, оснащенных более современными агрегатами, каких-либо проблем не возникло.

Третий этап приведет гонщиков в Сан-Хуан-де-Маркону. Скоростные участки составят 296 км, которые пройдут в основном вдоль песков и барханов.

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Основная цель - войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.-0-