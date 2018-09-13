Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" финишировал вторым на ралли-рейде в Туркменистане

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович заблудился в Каракумах во время прохождения второго этапа и финишировал вторым на ралли-рейде Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар 2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ".

Второй спецучасток протяженностью почти 231 км привел гонщиков к огненному кратеру Дарваза, который часто называют "вратами ада". Как пояснили в команде, трасса оказалась более скоростной, чем в первый день, поэтому участники ехали на высокой скорости.

"Наш экипаж стартовал вторым в зачете грузовиков, вслед за Дмитрием Сотников на КамАЗе. На отметке в 200 км начали опережать лидера, попали в песчаное облако пыли и следовали за автомобилем Сотникова. К сожалению, россиянин сбился с пути и увел нас за собой. Поэтому потеряли довольно много времени, чтобы вернуться на прежний маршрут, - объяснил руководитель Сергей Вязович. - За пару километров до финиша удалось отыграть 30 секунд, но потеря во времени сказалась".

На финише Сергей Вязович показал второе время, отстав от россиянина Айрата Мардеева из "КАМАЗ-Мастер" почти на 2 мин. В генеральной классификации белорусский экипаж занимает третье место, сократив отставание от лидера Дмитрия Сотникова на 2 мин.

Алексей Вишневский завершил второй этап четвертым, проиграв победителю заезда около 8 мин. В первой пятерке финишировал и Александр Василевский с отставанием в 17 мин. В абсолютном зачете он находится на пятой позиции.

В третий день гонщикам предстоит преодолеть 236 км скоростных участков до озера в центре пустыни Каракумы. Среди основных испытаний - песчаные участки и русла рек.

Ралли-рейд Turkmen Desert Race проходит с 11 по 15 сентября. Его маршрут связывает древний город Амуль (ныне - Туркменабад) и прибрежный Аваза (Хазар) Каспийского моря. Протяженность трассы составляет 1614 км, из них 1203 км приходятся на спецучастки. Гонщики едут по пустыне Каракумы, в которой температура воздуха превышает 40 градусов.-0-