Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Вязович финишировал шестым на очередном этапе "Дакара"

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович финишировал шестым на очередном этапе "Дакара", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Седьмой спецучасток длиной 313 км проходил в основном в гористой местности, гонщики также проехали вдоль известного озера Титикака. Этап оказался серьезным испытанием для техники и пилотов, чья ошибка могла дорого обойтись экипажам.

Сергей Вязович преодолел спецучасток ровно за 4 часа 20 минут, заняв шестое место. Первым оказался голландец Тони ван Генугтен на Iveco, который опередил белоруса на 9 минут. В генеральной классификации мазовский экипаж занимает третью строчку, проигрывая лидеру гонки - Эдуарду Николаеву из "КАМАЗ-мастер" - 2 часа 49 минут.

Сергей Вязович показал высокий результат, но почувствовал легкое недомогание, а уже в закрытом парке у него поднялась температура. Не слишком удачно сложился этап для Александра Василевского, его автомобиль на скорости попал в промоину и получил повреждения. Алексей Вишневский также столкнулся с проблемами в начале спецучастка, устранив которые, направился помогать партнеру по команде. Также организаторы приняли решение наложить штраф в 20 минут на экипаж Сергея Вязовича. С чем связаны эти меры, в белорусской команде ответят немного позже, когда прояснятся все детали.

Восьмой этап приведет гонщиков в боливийский город Туписа. Спецучасток протяженностью 381 км пройдет в горах: экипажи ожидают серпантин, каменистые участки.

Белорусские гонщики в седьмой раз участвуют в ралли-рейде "Дакар". Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Основная цель - войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.-0-