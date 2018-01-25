Гонщики из КамАЗа первыми поздравили нас со вторым местом - Вязович

25 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Гонщики из КамАЗа первыми поздравили "МАЗ-СПОРТавто" со вторым местом. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции руководитель белорусской команды Сергей Вязович, передает корреспондент БЕЛТА.

"За МАЗ переживали многие участники "Дакара", на трассе мы с камазовцами соперники, а в лагере поддерживаем друг друга: КамАЗ первым поздравил нас со вторым местом, - рассказал Сергей Вязович. - Во время гонки на первой части маршрута в Перу многие лидеры рассчитывали сделать отрыв. Но мы не позволили им уйти далеко вперед. На самом сложном 11-м этапе мы сделали все правильно. Положив грузовик на бок, думали, что это конец, но смогли быстро поставить его на колеса".

По итогам "ралли-рейда" три белорусских экипажа добрались до финиша на 40-м по счету "Дакаре". МАЗ Сергея Вязовича финишировал вторым, а экипажи Александра Василевского и Алексея Вишневского заняли 13-е и 14-е места соответственно.

Белорусские гонщики участвовали в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автомобильный завод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Основной целью было войти в число сильнейших экипажей, чего и удалось достичь. Марафон в этом году прошел по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность маршрута составила около 9 тыс. км, из них скоростных участков - порядка 3,5 тыс. км.-0-