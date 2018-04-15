Гонщики "МАЗ-СПОРТавто" вошли в пятерку лучших на ралли "Золото Кагана"

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонщики команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович и Алексей Вишневский вошли в пятерку лучших на ралли "Золото Кагана", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соревнования, которые состояли из трех этапов и являлись тестовыми для ралли-рейда "Шелковый путь", Сергей Вязович завершил на четвертом месте итогового протокола, Алексей Вишневский стал пятым.
Выше в генеральной классификации белорусским гонщикам не удалось подняться из-за небольших технических проблем и ошибок в навигации. Всего МАЗы потратили на ухабистых спецучастках около 9 часов, пропустив вперед три КамАЗа. Победителем гонки стал россиянин Андрей Каргинов.
"На прошедшем старте мы проводили несколько экспериментов с машинами, поэтому на высокий результат особо не рассчитывали. Нам удалось хорошо показать себя на прологе, но на втором этапе возникли технические проблемы. В частности, на 80-м километре лопнул передний стабилизатор, а в последующем оторвался и задний, в результате пришлось снизить темп", - отметил руководитель мазовской команды Сергей Вязович.
Минский автозавод представляли на ралли-рейде "Золото Кагана" два автомобиля, которые в январе хорошо показали себя на "Дакаре". Как пояснили в команде, после гонки спортивные грузовики ждет обновление узлов и агрегатов.-0-
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