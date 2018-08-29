Городок станет одним из основных мест тренировок сборной Беларуси по лыжным гонкам

29 августа, Городок /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Лыжероллерная трасса в Городке (Витебская область) станет одним из основных мест тренировок сборной Беларуси по лыжным гонкам. Об этом сообщил во время посещения трассы генеральный прокурор, председатель наблюдательного совета Белорусской федерации лыжных гонок Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас национальная сборная Беларуси по лыжным гонкам готовится к новым стартам в Санкт-Петербурге. Недавно она практически полностью обновилась, появился новый главный тренер.

"Мы уделяем такое пристальное внимание лыжероллерной трассе в Городке, потому что это один из основополагающих объектов для подготовки спортсменов в Беларуси. Я не первый год занимаюсь вопросами развития лыжных гонок, был главой федерации. Наши спортсмены неоднократно убеждали меня, что им нужно ездить тренироваться в Швейцарию, Норвегию или Францию. Мол, без этого никак. Но когда приезжаешь в Городок, то понимаешь, что у нас условия не хуже. Безусловно, мы будем выезжать на высокогорье, чтобы тренировочный процесс проходил согласно нормативам спортсменов. Тем не менее, Городок станет одним из основных мест тренировок сборной", - подчеркнул Александр Конюк. И не только для лыжников, возможно, сюда будут приезжать биатлонисты, добавил он.

Недавно в Городке тренировалась сборная по лыжным гонкам Польши, в том числе олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик. Спортсмены из соседней страны положительно оценили лыжероллерную трассу в Городке и созданные здесь условия.

Лыжероллерная трасса расположена в урочище Воробьевы горы. Ее открыли в 2015 году. Протяженность кругов трассы - 7,5 км, 5 км, 3 км, 2,5 км и 1,5 км. Ширина полотна - 7 м. Это самая большая среди белорусских трасс. Наибольший перепад высот составляет 28 м. Количество подъемов и спусков варьируется на разных дистанциях.-0-