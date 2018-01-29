Готовность белорусской делегации к Олимпиаде в Пхенчхане обсудили в правительстве

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность белорусской делегации к Олимпийским играм обсудили на заседании оргкомитета по обеспечению подготовки и участия белорусских спортсменов в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане, которое прошло под председательством вице-премьера Василия Жарко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Члены организационного комитета обсудили вопросы готовности национальной делегации к участию в Играх. Руководители федераций по зимним видам спорта (их заместители) детально проинформировали о готовности спортсменов к участию в соревнованиях, а также принятии всех необходимых мер по материально-техническому, научно-методическому, фармакологическому, финансовому и иному обеспечению подготовки.
Василием Жарко поставлены задачи по оперативному и полному решению вопросов, которые могут возникнуть в Пхенчхане, для успешного участия спортивной делегации в соревнованиях.
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Всего на Играх будет разыграно 102 комплекта наград в 7 видах спорта по 15 дисциплинам. Беларусь будет представлена 28 спортсменами в шести видах спорта.-0-
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