Граньяни: в матче с финскими хоккеистами почувствовали настоящий дух плей-офф

Во время матча Канада - Финляндия. Фото из социльных сетей

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Защитник сборной Канады и минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни рассказал, что в матче с финскими хоккеистами его команда почувствовала настоящий дух плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Игра получилась интересной для болельщиков. Не так много голов забросили, но скорости, комбинации команд, думаю, всем понравились. В матче с финнами мы уже почувствовали настоящий дух плей-офф, серьезного турнира. Все решила одна заброшенная шайба. Больше бы таких напряженных поединков", - отметил Марк-Андре Граньяни.

Канадские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады В четвертьфинальном матче канадцы с минимальным счетом победили сборную Финляндии - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

По его мнению, в полуфинале Канаду не ждет легкая прогулка с Германией, которая сенсационно обыграла Швецию. " Если они это смогли сделать и выбили из борьбы за медали шведов, то нам уж точно не стоит расслабляться", - подчеркнул защитник.

Хоккейная команда Германии сенсационно вышла в полуфинал ОИ, победив шведов Немецкая дружина одержала победу со счетом 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 1:0). В концовке первого периода игроки команды Германии дважды поразили ворота противников с интервалом менее 30 сек.

В полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане сыграют Россия - Чехия, Канада - Германия. Матчи состоятся 23 февраля.-0-