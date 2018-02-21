Граньяни: в матче с финскими хоккеистами почувствовали настоящий дух плей-офф

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Защитник сборной Канады и минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни рассказал, что в матче с финскими хоккеистами его команда почувствовала настоящий дух плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Игра получилась интересной для болельщиков. Не так много голов забросили, но скорости, комбинации команд, думаю, всем понравились. В матче с финнами мы уже почувствовали настоящий дух плей-офф, серьезного турнира. Все решила одна заброшенная шайба. Больше бы таких напряженных поединков", - отметил Марк-Андре Граньяни.
По его мнению, в полуфинале Канаду не ждет легкая прогулка с Германией, которая сенсационно обыграла Швецию. " Если они это смогли сделать и выбили из борьбы за медали шведов, то нам уж точно не стоит расслабляться", - подчеркнул защитник.
В полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане сыграют Россия - Чехия, Канада - Германия. Матчи состоятся 23 февраля.-0-
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