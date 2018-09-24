Гродненский "Неман" обыграл на выезде "Городею" в матче 22-го тура чемпионата Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" обыграли "Городею" в предпоследнем матче 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме игры в Городее зрители не увидели забитых мячей, зато после перерыва гости отличились дважды: на 58-й минуте счет открыл Евгений Савостьянов, а за 15 минут до финального свистка окончательный результат установил камерунский форвард "Немана" Жозеф Янник Н'Дженг - 2:0.

Результаты других встреч: "Днепр" (Могилев) - "Смолевичи" - 0:1, "Ислочь" (Минский район) - "Шахтер" (Солигорск) - 1:0, "Слуцк" - "Минск" - 0:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Гомель" - 1:0, "Витебск" - "Динамо" (Брест) - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Луч" (Минск) - 3:2.

Заключительный поединок 22-го тура между столичным "Торпедо" и лидером чемпионата борисовским БАТЭ состоится 26 сентября на поле минского стадиона "Трактор".

Положение в лидирующей группе: БАТЭ (Борисов) - 51 очко (20 матчей), "Динамо" (Минск) - 45 (21), "Витебск" - 44 (21), "Шахтер" (Солигорск) - 42 (21). Замыкает турнирную таблицу минское "Торпедо", у которого 12 очков, всего на один балл больше у "Днепра", 15 очков у "Луча".-0-