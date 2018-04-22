Гродненский "Неман" одержал первую победу в 28-м чемпионате Беларуси по футболу

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" одержали первую победу в 28-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В игре 4-го тура на поле столичного СОК "Олимпийский" команда Игоря Ковалевича обыграла дебютанта высшей лиги минский "Луч" с минимальным счетом 1:0. Победный гол на 88-й минуте игры забил Максим Яблонский.
Сегодня в столице пройдет еще одна встреча - футболисты "Ислочи" на стадионе ФК "Минск" примут "Городею", а в Бресте местное "Динамо" сыграет с футболистами "Смолевичей".
Накануне "Слуцк" в гостях разгромил минский "Луч" со счетом 3:0, а два других матча завершились победами хозяев полей с одинаковым результатом 2:1 - жодинское "Торпедо-БелАЗ" было сильнее "Минска", а столичное "Динамо" одолело гостей из "Гомеля" и с 10 очками вышло на первое место в турнирной таблице.
Динамовцев может обойти борисовский БАТЭ, который 23 апреля сыграет в гостях у "Витебска". В другом понедельничном матче могилевский "Днепр" примет на своем поле солигорский "Шахтер".-0-
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