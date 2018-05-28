Гродненский "Неман" одержал победу над жодинским "Торпедо"

Гродненский "Неман" дома одержал победу над жодинским "Торпедо" в матче 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу — 1:0.
Во время встречи единственный гол забил гродненский полузащитник Виталий Квашук. Сейчас "Неман" (18 очков) занимает третье место в турнирной таблице. А вот жодинское "Торпедо" (12 очков) пока на седьмом месте.
Фото Леонида Щеглова
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