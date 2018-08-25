25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий чемпион страны гродненский "Ритм" завоевал Суперкубок Беларуси по хоккею на траве. Матч среди женских команд с обладателем Кубка Беларуси смолевичской "Викторией" завершился со счетом 6:3, сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.

Счет открыла смолевичская команда - на 7-й минуте мяч в ворота отправила Александра Микулич. Однако "Ритм" не заставил долго ждать: хет-триком отличилась капитан Ольга Шинтарь (15-я, 49-я, 50-я мин.). Также мячи забили Надежда Силицкая (27-я мин.), Елизавета Скурат (30) и Наталья Мазырко (33). "Виктория" дважды реализовала моменты в конце матча благодаря Елене Сажиной (51) и Юлии Михейчик (57).

Матчем Суперкубка завершился сезон 2017-2018. Уже в следующие выходные стартует новый чемпионат страны. Команды сыграют по той же системе: два матча дома и два на выезде. В июне 2019 года четыре лучшие команды сыграют в плей-офф турнира.-0-