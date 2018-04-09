Гроссмейстер Борис Гельфанд проведет в Минске сеанс одновременной игры с юными шахматистами

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный гроссмейстер Борис Гельфанд, воспитанник минской школы шахмат, проведет сеанс одновременной игры с юными белорусскими игроками, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.
Один из лучших шахматистов мира, претендент на звание чемпиона мира сегодня открыл тренировочную сессию с национальной сборной страны по шахматам в Школе шахмат ФИДЕ. Занятия продлятся до 13 апреля. Как рассказали в министерстве, без внимания не останутся и самые маленькие игроки: 14 апреля Борис Гельфанд проведет сеанс одновременной игры с юными (2006 года рождения и моложе) призерами республиканских первенств страны по шахматам. Матч состоится в Национальном художественном музее, начало в 11.30.
Юные спортсмены получат в подарок книгу Бориса Гельфанда "Принятие позиционных решений в шахматах" или "Принятие динамических решений в шахматах" с автографом. 15 апреля в 11.00 в Школе шахмат ФИДЕ запланирована творческая встреча гроссмейстера с юными шахматистами и их родителями.
В Минске именитый спортсмен, ныне выступающий за Израиль, прибыл по приглашению Белорусской федерации шахмат и уже принял участие в мероприятиях, связанных с подачей заявки на проведение в Минске Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4227 BYN
|2.43 BYN
|2.435 BYN
|USD
|1.9757 BYN
|1.975 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.359 BYN
|3.31 BYN
|3.337 BYN