Грубых ошибок в комбинации не сделал и смог подняться в итоговом протоколе - Данилочкин

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Грубых ошибок в комбинации не сделал и смог подняться выше в итоговом протоколе, рассказал пресс-службе НОК после выступления на горнолыжной трассе в Пхенчхане белорус Юрий Данилочкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Данилочкин по сумме двух дисциплин успешно финишировал на итоговой 34-й позиции из 62 заявленных на эту гонку спортсменов.

Белорусский горнолыжник Юрий Данилочкин занимает 48-е место после первой попытки в комбинации После двух дней непогоды, когда из-за ветра переносились старты, горнолыжники начали соревноваться в комбинации, которая состоит из скоростного спуска и слалома.

"Мог бы показать более высокий результат в комбинации. Со скоростным спуском, который у меня получается лучше, справился. В слаломе не сделал грубых ошибок, поэтому и смог подняться выше в итоговом протоколе. У меня есть в запасе день, чтобы проанализировать свое сегодняшнее выступление и настроиться должным образом на новые старты. Надеюсь, погода не помешает", - отметил Юрий Данилочкин.

Горнолыжник планирует выступить в Пхенчхане в гигантском слаломе и скоростном спуске.-0-

Фото НОК Беларуси.