Группа белорусских атлетов прибыла в Республику Корея

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты в лыжном, конькобежном спорте, шорт-треке и горнолыжном спорте прибыли в Республику Корея, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

"Участники Олимпиады прошли аккредитацию и уже отправились в Олимпийскую деревню", - отметили в НОК.

Конькобежцы Марина Зуева, Игнат Головатюк, Ксения Садовская, Татьяна Михайлова и Виталий Михайлов, представитель шорт-трека Максим Сергеев будут жить и готовиться к соревнованиям в прибрежном кластере в Канныне. Лыжники и горнолыжники отправились к месту подготовки в горном кластере в Пхенчхане.

В Республику Корея уже прибыла команда по биатлону, которая 2 февраля провела тренировки. Представители фристайла выедут в Пхенчхан 8 февраля из Японии, где спортсмены проводят заключительный этап подготовки.

Белорусские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх (пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане) будут представлены в биатлоне, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжных гонках, фристайле и шорт-треке.

Официальное поднятие белорусского флага состоится 7 февраля в 15.00 по местному времени (9.00 - по белорусскому).

За всю историю участия белорусских спортсменов на зимних Играх медали завоевывали представители трех видов спорта: биатлона (8 медалей), фристайла (6 медалей) и конькобежного спорта (1 медаль).

В составе суверенной команды с 1994 по 2014 год атлетами завоевано 15 медалей: 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых.-0-