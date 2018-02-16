Гуськова: прыжки сегодня получились великолепные

16 февраля, Пхенчхан /Александр Новиков - БЕЛТА/. Прыжки сегодня получились великолепные, удалось отстраниться от всего происходящего, сказала белоруска Анна Гуськова после победы в лыжной акробатике на Олимпиаде, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прыжки сегодня получились великолепные, я просто отстранилась от всего происходящего. Николай Иванович обещал мне свой рюкзак за медаль, а за золотую награду - не знаю, как он будет рассчитываться", - сказала Анна Гуськова.

Белоруска также добавила, что не следила за прыжками соперников. "Ухожу в себя, слушаю только сигналы тренеров и делаю только свою работу. В финале первый прыжок сделала достаточно хорошо, что позволило закрепиться в числе лидеров. Очень счастлива и не могу поверить в происходящее. Путь к этой медали был очень сложным, настолько, что не расскажешь всего здесь. Каждый спортсмен мечтает завоевать золотую медаль, и я очень рада, что смогла сделать это", - отметила олимпийская чемпионка.

Анна Гуськова открыла счет медалям белорусской команды по фристайлу на зимних Играх в Пхенчхане. Соревнования лыжных акробатов продолжатся выступлением мужчин, которые 17 февраля проведут квалификацию, а 18 февраля определят сильнейших.-0-

Фото Андрея Покумейко.