Хет-трик Криштиану Роналду помог Португалии избежать поражения в матче с Испанией на ЧМ

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пиренейском дерби чемпионата мира футболисты Португалии и Испании сыграли вничью 3:3 в матче группы В, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на сочинском стадионе "Фишт" началась с пенальти в ворота испанцев, который на 3-й минуте заработал лидер португальцев Криштиану Роналду. Он же очень уверенно реализовал 11-метровый (1:0). Испанцы бросились отыгрываться, и через 20 минут Диего Коста восстановил равновесие в счете. Сразу после гола "красная фурия" могла выйти вперед, но однажды мяч угодил в перекладину, а в другом случае пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот. А за две минуты до перерыва свой второй гол забил Роналду, довольно слабый удар которого не смог отразить опытный голкипер Давид Де Хеа - 2:1. Через 10 минут после начала второй половины игры счет снова стал равным - Диего Коста ответил Роналду, оформив свой голевой дубль. Не прошло и трех минут, как Испания впервые в матче вышла вперед - Начо эффектным ударом с 17 метров положил мяч в угол ворот Руи Патрисиу - 3:2. Оказавшись в роли отыгрывающихся, чемпионы Европы пошли в атаку большими силами и на 88-й минуте свое веское слово вновь сказал Криштиану Роналду, великолепно исполнивший штрафной удар с 22 метров - 3:3.

В первом поединке этого квартета футболисты Ирана в Санкт-Петербурге на 5-й добавленной минуте второго тайма вырвали победу у марокканцев - 1:0. Турнирное положение: Иран - 3 очка (разница мячей - 1-0), Испания - 1 (3-3), Португалия - 1 (3-3), Марокко - 0 (0-1). Во втором туре 20 июня португальцы и марокканцы встретятся в Москве, а испанцы и иранцы будут играть в Казани.

Первый тур завершился и в группе А. В матче открытия россияне разгромили в Москве футболистов Саудовской Аравии - 5:0, а сегодня в Екатеринбурге сборная Уругвая была сильнее команды Египта - 1:0. Положение команд: Россия 3 очка (разница мячей - 5-0), Уругвай - 3 (1-0), Египет - 0 (0-1), Саудовская Аравия - 0 (0-5). В следующем туре россияне 19 июня в Санкт-Петербурге сыграют со сборной Египта, команды Уругвая и Саудовской Аравии встретятся 20 июня в Ростове-на-Дону.

Завтра встречи стартового тура состоятся еще в двух группах.

С: Франция - Австралия (13.00; Казань), Перу - Дания (19.00; Саранск).

D: Аргентина - Исландия (16.00; Москва), Хорватия - Нигерия (22.00; Калининград).

Все матчи будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".-0-