Хет-трик Павла Савицкого помог брестскому "Динамо" победить "Атромитос" в квалификации Лиги Европы

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" одержали победу над греческим "Атромитосом" в домашнем матче 2-го круга квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на поле ОСК "Брестский" началась для хозяев очень здорово - уже на 5-й минуте словенский легионер "Динамо" Желько Филипович открыл счет. Еще через 10 минут Павел Савицкий удвоил результат, эффектно реализовав пенальти. Он же на исходе часа игрового времени сделал счет 3:0, а на 70-й минуте оформил хет-трик. Проигрывая 0:4, гости не опустили руки и в концовке сумели трижды поразить ворота Павла Павлюченко - 4:3.

Позже минское "Динамо" завершит свой выездной поединок со словацким клубом "Дунайска Стреда".

Солигорский "Шахтер" принимал у себя дома польский "Лех" и завершил встречу вничью 1:1.

Ответные поединки за выход в 3-й отборочный раунд Лиги Европы все белорусские клубы проведут 2 августа. Днем ранее, 1 августа борисовский БАТЭ в Хельсинки встретится с финским ХИКом в квалификации Лиги чемпионов. 25 июля в Борисове соперники разошлись миром — 0:0.-0-