ХК "Динамо-Минск" планирует продолжить сотрудничество с Горди Дуайером

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" планирует продолжить сотрудничество с главным тренером Горди Дуайером. Об этом рассказал журналистам, подводя итоги сезона, генеральный директор клуба Анатолий Курилец, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель минского "Динамо" сообщил, что вопрос продолжения сотрудничества с североамериканским специалистом обсуждался с председателем наблюдательного совета Игорем Шуневичем. "Мнение клуба - Дуайер должен остаться у руля "Динамо". У тренера уже есть опыт работы с белорусскими хоккеистами, которых в следующем сезоне мы намерены привлечь в команду больше. Он открыт и готов передавать опыт нашей молодежи, к примеру, проведет мастер-классы в спортшколах Молодечно и Березы. Под руководством Дуайера "зубры" проявили бойцовские качества, победив магнитогорский "Металлург", СКА, московское "Динамо". Ответственным подходом к работе этот специалист нам импонирует", - сказал Анатолий Курилец.

Он отметил, что в середине марта начнутся подписания новых контрактов с игроками, но в первую очередь необходимо утвердить тренерский штаб.

Сезон у "зубров" руководство "Динамо" оценило как удовлетворительный. По словам гендиректора, минчанам не хватило одного квалифицированного форварда, чтобы выполнить задачу и выйти в плей-офф КХЛ. Довольны в руководстве легионерами. "Прежде всего отметил бы голкипера Юнаса Энрота. Остальные также сработали неплохо. В следующем сезоне больше пяти иностранцев у нас не будет. Из пятерых двоих постараемся сохранить точно", - добавил Анатолий Курилец.

В десятом сезоне КХЛ минское "Динамо" заняло десятое место в Западной конференции и не вышло в плей-офф чемпионата.-0-