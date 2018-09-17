ХК "Динамо-Минск" пополнил молодой голкипер Максим Хмыз

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" пополнил 19-летний голкипер Максим Хмыз, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Молодой вратарь сменил Владислава Вербицкого, у которого истек срок пробного контракта. Максим Хмыз на протяжении нескольких лет выступал в высшей лиге чемпионата Беларуси за клубы из динамовской системы - "Динамо-Раубичи" и БФСО "Динамо", а также за базовую команду юношеской сборной Беларуси U-18.

Новичок сегодня отправится с основной командой "зубров" в выездное турне, в ходе которого минчане сыграют 18 сентября в Ярославле с "Локомотивом", 20 сентября - с череповецкой "Северсталью", а 22 сентября встретятся с одноклубниками из Москвы.-0-