ХК "Динамо-Минск" сыграет на домашней площадке с "Сибирью" Андриевского

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аутсайдеры Западной и Восточной конференции минское "Динамо" и новосибирская "Сибирь" встретятся сегодня в очередном матче чемпионата КХЛ на "Минск-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на незавидный статус обеих команд, это противостояние с интересом ожидают многие специалисты и болельщики. Российский клуб, еще пару сезонов назад под руководством Андрея Скабелки входивший в число лидеров лиги, в текущем чемпионате потерпел 11 поражений подряд. Не помогают пока и перестановки в тренерском штабе. Исправлять ситуацию в "Сибири" взялся белорусский специалист Александр Андриевский, который ранее также работал в Минске.

От "Динамо" болельщики ждут более стабильной и успешной игры. Команда Горди Дуайера одержала три победы (над "Спартаком", "Локомотивом" и "Северсталью"), однако даже эти результаты не позволяют "зубрам" покинуть 12-е место в таблице Западной конференции. Все могут изменить два ближайших матча: с "Сибирью" и омским "Авангардом".

Известный белорусский тренер Михаил Захаров прокомментировал положение динамовцев и отметил, что в белорусской команде есть исполнители высокого уровня, но минчане допускают слишком много собственных ошибок. "В "Динамо" есть кому бросить по воротам, вратарь хороший, братья Костицыны вдвоем способны вытащить клуб в плей-офф. Необходимо только избегать ошибок и необоснованных удалений. Нынешний состав "зубров" сильнее прошлогоднего", - считает тренер.

Матч с "Сибирью" начнется сегодня на "Минск-Арене" в 19.30. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию встречи. Хоккеисты "Динамо" завершат домашнюю серию встреч 30 сентября с одним из лидеров Восточной конференции - омским "Авангардом".-0-