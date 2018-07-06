ХК "Динамо-Минск" заключил контракт с обладателем Кубка Стэнли

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" достиг договоренности о заключении контракта с американским нападающим Бо Беннеттом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.
За океаном форвард в НХЛ выступал за "Питтсбург", "Нью-Джерси" и "Сент-Луис".
Всего в составе "Питтсбурга" Беннетт провел четыре года и в 2016 году выиграл с командой Кубок Стэнли. После этого форварда обменяли в "Нью-Джерси", где Бо сыграл 65 матчей "регулярки" и выдал самый результативный сезон в НХЛ - 19 (8+11) очков.
Летом 2017 года Беннетт на правах свободного агента перебрался в "Сент-Луис", однако в форме "блюзменов" вышел на лед всего в 6 поединках и отправился в "Чикаго Вулвз" - фарм-клуб "Вегаса" (поскольку своего фарм-клуба у "Сент-Луиса" не было). Тренер "волков" Роки Томпсон перевел крайнего нападающего в центр, и в новом для себя амплуа Бо вновь блеснул результативностью - 57 (12+45) очков в 60 матчах.
Всего на счету Беннетта 200 поединков в регулярном чемпионате НХЛ и еще 21 - в плей-офф. В сумме 70 (26+44) баллов.-0-
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