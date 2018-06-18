18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХК "Минск" стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации хоккея на траве.

В турнире, который завершился в Гомеле, действующим чемпионам Беларуси удалось победить в трех матчах. Наиболее важным оказался поединок против брестского "Строителя". Минчане усилиями Ивана Ляха и Ильи Крысюка дважды забросили в ворота брестчан и победили со счетом 2:0.

Бронзовым призером Кубка страны стала сборная Беларуси до 18 лет, которая в решающей встрече была сильнее хоккеистов "Гомеля" со счетом 6:5.

Два ведущих мужских клуба - "Минск" и "Строитель" - осенью примут участие в еврокубках. Столичная команда сыграет в главном клубном турнире среди мужских команд - Европейской хоккейной лиге, которая пройдет 5-7 октября в Барселоне, брестчане выступят в Кубке клубных команд "Трофи".

Как рассказали в Белорусской федерации хоккея на траве, на протяжении недели (с 18 по 24 июня) в Минске на стадионе для хоккея на траве в парке имени Горького пройдет детский фестиваль, в котором примут участие белорусские команды из регионов, а также Нидерландов. Состоятся тренерские курсы для детских тренеров из Беларуси, опытом в подготовке молодых игроков поделятся специалисты из Нидерландов.-0-