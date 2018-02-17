ХК "Минск" занял первое место на предварительном этапе Кубка чемпионов по индор-хоккею

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены ХК "Минск" успешно провели первый этап турнира Европейских чемпионов по индор-хоккею, который проходит в минском дворце спорта "Уручье", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хозяева соревнований, выступавшие в предварительной группе В, разгромили в стартовом матче французский "Лилль" - 10:3, затем победили шведский "Партиль" со счетом 5:3, а в заключительном поединке первого этапа сыграли вничью с хорватским клубом "Зелина" - 3:3.
Чемпионы Беларуси заняли первое место в своем квартете и теперь будут играть в финальном раунде против датского "Слагелсе" и польского "Поморжанина", которые стали лучшими в предварительной группе А.
Призеры турнира определятся 18 февраля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN