ХК "Минск" занял первое место на предварительном этапе Кубка чемпионов по индор-хоккею

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены ХК "Минск" успешно провели первый этап турнира Европейских чемпионов по индор-хоккею, который проходит в минском дворце спорта "Уручье", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хозяева соревнований, выступавшие в предварительной группе В, разгромили в стартовом матче французский "Лилль" - 10:3, затем победили шведский "Партиль" со счетом 5:3, а в заключительном поединке первого этапа сыграли вничью с хорватским клубом "Зелина" - 3:3.
Чемпионы Беларуси заняли первое место в своем квартете и теперь будут играть в финальном раунде против датского "Слагелсе" и польского "Поморжанина", которые стали лучшими в предварительной группе А.
Призеры турнира определятся 18 февраля.-0-
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