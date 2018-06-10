ХК "Ритм" стал 23-кратным чемпионом Беларуси по хоккею на траве среди женщин

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Ритм" стал 23-кратным чемпионом Беларуси по хоккею на траве среди женщин, обыграв в решающем третьем матче на своей площадке смолевичскую "Викторию" со счетом 3:1, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Финальная серия в женском чемпионате страны между "Ритмом" и смолевичской "Викторией", которая побеждала в турнире в 2017 году, длилась до трех побед одной из команд. Первый матч серии гродненчанки выиграли со счетом 3:0. Вторая встреча также завершилась победой "Ритма" - 3:2.

В третьем поединке в Гродно счет долгое время был равным - 1:1. На 54 минуте до конца игры была удалена капитан "Виктории" Рита Батура, что и повлияло на защитные порядки команды из Минской области. Гродненчанки воспользовались преимуществом и на последних минутах дважды поразили ворота соперниц благодаря точным броскам Надежды Силицкой и Ольги Шинтарь.

"Ритм" также получил право в 2019 году сыграть в главном клубном турнире Европы среди женских команд.

Лучшим игроком чемпионата признана Рита Батура, бомбардиром - Юлия Михейчик (обе - "Виктория"), а вратарем - Татьяна Кечень ("Ритм"). Как сообщалось, в мужском чемпионате страны победителем стал ХК "Минск".-0-