Хоккеист Илья Ковальчук признан MVP олимпийского турнира в Пхенчхане

25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист Илья Ковальчук признан наиболее ценным игроком (MVP) олимпийского турнира в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.
Составлена и символическая сборная турнира. В нее вошли голкипер Василий Кошечкин (Россия), защитники Максим Норо (Канада), Вячеслав Войнов (Россия), нападающие Илья Ковальчук, Павел Дацюк (оба - Россия), Эли Толванен (Финляндия).
Российская сборная завоевала золотые награды Олимпиады в Пхенчхане, одолев в сложном поединке Германию со счетом 4:3. Для российской команды на Играх это вторая медаль высшей пробы, ранее золото в женском одиночном катании завоевала фигуристка Алина Загитова.
Зимние Олимпийские игры завершатся сегодня.-0-
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