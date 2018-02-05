Хоккеист минского "Динамо" Граньяни помог Канаде обыграть Латвию в преддверии Олимпиады

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни помог сборной Канады выиграть у Латвии со счетом 2:0 в контрольном матче в преддверии старта Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Защитник минских "зубров" открыл счет в игре, которая состоялось в Риге, уже на 3-й минуте первого периода. Окончательный результат установил на 31-й минуте матча Мэт Робинсон из московского ЦСКА. В составе сборной Канады сыграл и нападающий минского "Динамо" Куинтон Хауден. Ворота североамериканцев защищал Бен Скривенс, который сезон 2016/2017 также провел в составе минского клуба. Канадцы после отказа руководства НХЛ отпустить игроков на Олимпийские игры сделали ставку на хоккеистов, выступающих в Европе и, по мнению специалистов, собрали вполне боеспособный состав.

Очередной товарищеский матч представители Страны кленового листа проведут в Риге 6 февраля со сборной Беларуси, которая предстоящей встречей завершит серию спаррингов в январе и феврале. Ранее подопечные Дэйва Льюиса уступили в Москве сборной России (0:3) и молодежной (U-23) команде этой страны (0:3).

Для белорусских хоккеистов главным стартом сезона станет чемпионат мира, который в мае примет Дания. Подопечные Дэйва Льюиса выступят в группе А и сыграют на предварительном этапе со Швецией, Францией, Россией, Швейцарией, Чехией и Австрией.-0-