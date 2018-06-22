22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист сборной Беларуси Александр Матерухин перешел в хантымансийскую "Югру", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новый клуб опытного форварда покинул Континентальную хоккейную лигу и в наступающем сезоне сыграет в Высшей хоккейной лиге. В прошедшем сезоне Александр Матерухин выступал за минское "Динамо" и солигорский "Шахтер". Нападающий принимал участие в сборной страны в чемпионате мира, где в пяти играх набрал одно очко.

За карьеру форвард добился немалых успехов. В составе минской "Юности" он стал обладателем Континентального кубка, в минском "Динамо" в сезоне 2016/2017 он забросил 22 шайбы.

"Югру" пополнил также белорусский защитник Никита Устиненко, который перешел в стан "мамонтов" из минского "Динамо".-0-