22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист сборной Беларуси Александр Матерухин перешел в хантымансийскую "Югру", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Новый клуб опытного форварда покинул Континентальную хоккейную лигу и в наступающем сезоне сыграет в Высшей хоккейной лиге. В прошедшем сезоне Александр Матерухин выступал за минское "Динамо" и солигорский "Шахтер". Нападающий принимал участие в сборной страны в чемпионате мира, где в пяти играх набрал одно очко.
За карьеру форвард добился немалых успехов. В составе минской "Юности" он стал обладателем Континентального кубка, в минском "Динамо" в сезоне 2016/2017 он забросил 22 шайбы.
"Югру" пополнил также белорусский защитник Никита Устиненко, который перешел в стан "мамонтов" из минского "Динамо".-0-
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