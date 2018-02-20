Хоккеист сборной Словении провалил допинг-тест на ОИ

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Нападающий сборной Словении по хоккею Жига Еглич не прошел допинг-тест на Олимпиаде в Пхенчхане. Такое сообщение распространила пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Анализ игрока дал положительный результат на фенотерол. Решение по делу Еглича, который должен покинуть Олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено после Олимпиады.
Сборная Словении пробилась на зимние Игры через квалификационный турнир в Минске, где в решающем матче обыграла Беларусь.
Жига Еглич начинал нынешний сезон в клубе КХЛ "Торпедо" из Нижнего Новгорода, но осенью расторг контракт и перешел в нижнекамский "Нефтехимик".-0-
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