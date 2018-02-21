Хоккеистки Финляндии завоевали бронзу Олимпиады в Пхенчхане

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На женском хоккейном турнире Олимпиады-2018 определился обладатель бронзы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В упорном поединке за третье место сборная Финляндии с минимальным преимуществом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) выиграла у команды олимпийских атлетов из России, повторив свое олимпийское медальное достижение четырехлетней давности.

В поединке за чемпионский титул 22 февраля встретятся сборные Канады и США. Канадские и американские хоккеистки в третий раз подряд будут соперничать в финале Олимпиады. В двух предыдущих золотых матчах побеждали канадки: в Ванкувере-2010 они выиграли с "сухим" счетом 2:0, а в Сочи-2014 одолели американок в овертайме - 3:2. Бронзу на прошлых Играх завоевали финские хоккеистки, обыгравшие шведок со счетом 4:3.-0-